Lazio, Ugl-Pl: “Importante riconoscimento regione per impegno polizia locale nella campagna anti-Covid”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

È stata approvata nella seduta odierna del Consiglio Regionale del Lazio la mozione avanzata dal consigliere Capolei per una decorazione ufficiale alle Polizie Locali del Lazio per l’impegno profuso, nell’anno appena scoccato, per fronteggiare l’emergenza Covid. “Ringraziamo la sensibilità del consigliere Capolei per aver raccolto e sostenuto la nostra richiesta di un riconoscimento agli operatori della Polizia locale dei Comuni laziali avanzata dal Coordinamento Nazionale Polizia Locale del nostro sindacato”, afferma Alessandro Garofolo vice segretario provinciale di Roma Ugl Autonomie.

“Ringraziamo l’intero Consiglio Regionale – aggiunge Sergio Fabrizi Coordinatore Nazionale Polizia Locale della Ugl – per la dimostrazione di riconoscimento all’impegno profuso quotidianamente nel trascorso anno dagli agenti ed ufficiali delle Polizie Locali del Lazio, così come già avvenuto in Regione Lombardia e come auspichiamo continuino ad aggiungersi le altre Regioni da cui, legislativamente, dipendiamo”. Il riconoscimento premia l’abnegazione ed il senso del dovere di tutte le donne ed uomini della Polizia locale che hanno e continuano ad operare nella difficoltà e limitazione di mezzi e personale a disposizione e la nostra profonda riconoscenza va alla memoria dei colleghi scomparsi per causa del contagio contratto in servizio- concludono dal sindacato.