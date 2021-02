La Provincia firma protocollo d’intesa con Comune di Montalto e Pescia Romana

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Una Provincia generosa nei confronti del Comune di Montalto di Castro, quella che, nei giorni scorsi, ha firmato un protocollo d’intesa tra Provincia e Comune, grazie soprattutto , come dichiarato dallo stesso Presidente della Provincia, al Consigliere Quinto Mazzoni.

È così che ci sentiamo di ringraziare ampiamente il Presidente, Pietro Nocchi, per aver accolto, nel tempo, l’interessamento del nostro consigliere comunale, su un tratto di strada che oggi è di competenza comunale. Più volte avevamo segnalato i disagi di quel manto stradale deteriorato, con buche grandi come voragini e radici prorompenti. E mentre questa Amministrazione comunale acquisiva la strada dalla provincia, tutto restava invariato, compreso il grave rischio all’incolumità pubblica. Oggi finalmente il protocollo d’intesa è stato firmato e, con esso, abbiamo finalmente raggiunto la certezza di una manutenzione straordinaria di viale dei pini, anche se non dovuto, con un contributo economico da parte della provincia. Non ci spieghiamo soltanto una cosa:il Consigliere provinciale Valentini, “Beni Comuni”, Assessore del nostro comune, perché ha espresso un voto contrario in merito agli interventi della provincia sul territorio, rompendo l’unanimità espressa in aula?

Ancora una volta, l’opposizione mette le pezze ….

L’esercizio della politica è il perseguimento di un interesse personale o del bene di tutti i cittadini?

Il Circolo PD di Montalto di Castro e Pescia Romana