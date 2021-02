Ottava puntata Luce Nuova sui fatti, si parla di Doping nello sport ed economia sostenibile

NewTuscia – VITERBO – Ottava puntata di Luce Nuova sui fatti: il tema di giovedì sera sarà “Il doping nello sport e l’economia sostenibile” per la settimana dedicata, come da format, ad economia e sport.

Dopo i brillanti numeri della settima puntata della trasmissione prodotta da NewTuscia Italia, che confermano un pubblico ormai acquisito e continuativo sia per i telespettatori che per gli utenti Web, è tutto pronto per l’ottava puntata di Luce Nuova sui fatti che avrà tra gli ospiti in studio tanti rappresentanti e campioni del mondo dello sport ed esponenti del mondo economico.

Sarà in studio il pluricampione del mondo di pallavolo Paolo Tofoli, allenatore del Tuscania volley, accompagnato dal d.s. Alessandro Cappelli.

Insieme a loro saranno ospiti: per la parte Economia Gianni Calisti (imprenditore, presidente Federlazio Viterbo e sponsor del Civita volley) e Massimo Pelosi (resp. Legacoop Lazio Nord). Gli altri ospiti per la parte Sport saranno: Francesio Sebastian (dir.tec. Union Rugby Viterbo); Mirco Marianello (presidente Montefiascone baseball); Monica Condurelli (allenatore spec. Salti Fidal) ed Alessio Magno (bodybuilder e personal trainer).

Il problema del doping nello sport è tradizionalmente uno dei più gravi, sentiti e dibattuti: cercheremo di capire il sistema attuale dei controlli sport per sport ed i progressi degli ultimi anni, ricordando i più importanti casi di sportivi di rilievo internazionale entrati, in un modo o nell’altro, a contatto con il problema delle sostanze proibite. Al tempo stesso parleremo, sempre in tema di benessere e salute, su come l’economia si sta adeguando alla sfida di un futuro Green e a pratiche di lavoro sostenibili.

La conduzione sarà affidata a Gaetano Alaimo, coadiuvato dagli opinionisti fissi Stefano Stefanini (vicedirettore di NewTuscia.it e Wanda Cherubini (direttore di Tusciatimes.eu).

“Luce Nuova sui fatti” andrà in onda in diretta, oltreché su Tele Lazio Nord (canale 629 Dtt e 5664 e 5675 Sky), sulle pagine facebook di NewTuscia.it, Luce Nuova sui fatti di NewTuscia.it-TLN, Viterbobews24.it, Tusciatimes, Lafune, Lacittanews e sul circuito TLN.

Per informazioni e partecipare: 340/9409572 – lucenuovasuifattitln@libero.it