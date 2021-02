Claudio Fontana riconfermato alla presidenza di FederScherma Lazio

NewTuscia – ROMA – Claudio Fontana è stato riconfermato alla presidenza del Comitato regionale FederScherma Lazio per il prossimo quadriennio. Nell’Assemblea elettiva tenutasi ieri, nel rispetto dei protocolli anti-Covid, presso Palestra Simoncelli a Frascati, il presidente uscente ha ottenuto 40 voti cominciando il suo terzo mandato.

Eletti anche i consiglieri Silvia Di Falco, Renato Carafa, Roberto Gionni e Aldo Terranova in rappresentanza delle società affiliate, Marco Di Martino in quota atleti e Gianluca Casale per la componente dei tecnici.

Le prime parole di Claudio Fontana, dopo la conferma alla guida del Comitato regionale FederScherma Lazio, sono per i consiglieri uscenti: “Saluto con grande affetto Domenico Guarneri, che da vicepresidente ha lavorato incessantemente per il movimento schermistico laziale, e Sergio Ostili (nella foto con Claudio Fontana), che porterà la sua esperienza nella nuova veste di consigliere federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno. Porteremo avanti il lavoro fatto con loro, nel segno della continuità”.

Fontana, soddisfato per “l’ampia partecipazione in questa Assemblea elettiva, nonostante la delicatezza del momento”, ha tracciato da subito le priorità: “Attiveremo nuove iniziative sia in ambito tecnico che promozionale. Siamo stati i primi a promuovere allenamenti congiunti per gli under14, dovremo implementarli soprattutto in questo periodo. Lo spirito di collaborazione tra le varie società è stato fin qui fondamentale e dovrà continuare a esserlo. Rafforzeremo, portandolo avanti, un calendario di gare regionali di tutte le categorie che procede in alcune fasi anche parallelamente con le competizioni federali nazionali – ha concluso il presidente Fontana –. Non in ultimo, abbiamo già avviato un’attività sui social per essere costantemente in contatto con la base”.

