Cede una dose di eroina ad un giovane, arrestato dai carabinieri di Bomarzo

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viterbo, durante un servizio perlustrativo a Bomarzo hanno sorpreso un uomo, rappresentante, mentre cedeva una dose di eroina di 3 grammi ad un giovane, ed immediatamente sono intervenuti per bloccare l’ azione di spaccio.

Bloccato l’uomo, i carabinieri lo hanno subito dichiarato in arresto e si sono recati presso la sua dimora per effettuare una perquisizione al termine della quale hanno trovato altri 30 grammi di eroina divisa in ovuli e pronta per essere spacciata.

Lo spacciatore, dichiarato in arresto è quindi stato posto in regime di arrestato domiciliare presso la sua abitazione.