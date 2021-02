Una Viterbese spuntata pareggia 0-0 in casa con la Vibonese

Maurizio Fiorani

NewTuscia -VITERBO – La partita finisce 0-0. Una gara molto tattica, senza emozioni e senza tiri in porta in attesa di tempi migliori; con il rientro in squadra di Murilo che ha scontato la squalifica. Domenica prossima al Rocchi arriverà il Palermo e servirà certamente una Viterbese più pimpante per fare risultato. Certo oggi le assenze di Tounkara e Murilo, per squalifica, in attacco hanno condizionato la manovra offensiva dei gialloblù, ma questo non può essere un alibi, serve maggior incisività in attacco per vincere le gare e per fare punti salvezza per arrivare a quota 42.

Passiamo alle formazioni delle due squadre:

VITERBESE: Daga, Bensaja, Markic, Badchirotto, Simonelli, Palermo, Salandria, Urso, Rossi, Adopo, Camilleri.

A disposizione di Mr Roberto Taurino: Bisogno, Bianchi, Mbende, Ricci, De Santis, Menghi E, Falbo, Sibilia, Zanon, Menghi M, Besea.Porru.

VIBONESE: Marson, Redolfi,Sciacca, Berardi, Ciotti, Tumbraello, Ambro,Statella, Laaribi, Baschini, Plescia,

A disposizione di Mr. Giorgio Roselli: Mengoni, Murati, La Ragione, Falla, Leone, Di Santo, Parigi,Mancino,

Fomo, Cattaneo.

Arbitro: Signor Mattia Caldera di Como

Assistenti Alessandro Antonio Boggiani di Monza e Sergiu Petrica Filip di Torino

Quarto Uomo: Valentina Finzi di Foligno.

Note: Giornata primaverile terreno in buone condizioni, osservato un minuto di raccoglimento prima dell’inizio della partita in memoria di Mauro Bellugi difensore dell’Internazionale e del Bologna negli anni ’70, e nazionale nel Mundial 1978 in Argentina recentemente scomparso.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Buona partenza della Viterbese, con buone trame di gioco.

Al 7° tiro sbilenco di Simonelli per la Viterbese conclusione alle stelle.

Al 10° punizione dai 25m per la Viterbese per fallo su Simonelli. Il tiro di Bensaja viene respinto dalla barriera

della Vibonese, la palla ritorna sui piedi dei giocatori della Viterbese, controcross di Baschirotto per servire Markic, ma il pallone è troppo lungo e si perde sul fondo.

Al 16° azione pericolosa della Viterbese, cross dalla fascia destra di Baschirotto che mette in difficoltà il portiere della Vibonese Marson, che respinge corto. Poi la difesa calabrese allontana la minaccia.

Al 28° Vibonese pericolosa in attacco con Berardi. Il suo diagonale viene respinto con i piedi dal portiere Daga in corner.

Il seguente angolo per gli ospiti è senza esito la difesa gialloblù allontana la minaccia.

Al 31° calcio d’angolo per la Viterbese, senza esito. La difesa calabrese libera la propria area.

Al 33° calcio di punizione per la Viterbese dai 25m per fallo su Adopo. Batte Bensaja un tiro centrale parato dal portiere della Vibonese.

Al 34° viene ammonito per gioco pericoloso Simonelli della Viterbese. Punizione per i calabresi. Batte Tumbarello un colpo di testa per Plescia e pallone che finisce a lato.

Al 38° calcio d’angolo per la Viterbese colpo di testa di Baschirotto in tuffo e parata del portiere.

Al 40°tiro di Bensaja parato dal portiere della Vibonese.

La prima frazione di gioco termina con il risultato di parità 0-0.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Al 3° azione pericolosa in attacco, ci mette una pezza Baschirotto che anticipa Berardi.

Partita tattica giocata a centrocampo.

Al 12° colpo di testa di Rossi parato dal portiere della Vibonese in presa aerea.

Al 15° viene ammonito Markic della Viterbese per un fallo a centrocampo.

Al 21° cambio nella formazione ospite: escono Tumbarello e Cattaneo.

Al 22° Cambio nelle fila della Viterbese esce Urso ed entra Falbo.

Al 25° colpo di testa di Rossi parato dal portiere della Vibonese.

Al 27° cambio nella Vibonese: esce Berardi ed entra Parigi.

Al 28° colpo di testa di Baschirotto e respinta del portiere della Vibonese Marson in calcio d’angolo, il seguente corner per la Viterbese è senza esito. La difesa calabrese anticipa gli avanti gialloblù e libera la propria area di rigore.

Al 30° Altro cambio nella Viterbese esce Simonelli per Matteo Menghi.

Al 35° grosso rischio per la Viterbese con Statella che si invola verso l’area di rigore della Viterbese, ma viene anticipato di un soffio da Camilleri.

La Viterbese prova un piccolo forcing, ma senza esito.

Al 38° cambio nella Viterbese: esce Adopo entra Porru.

La partita finisce 0-0 ma senza gioco.

RISULTATI DELLA 26° GIORNATA

PALERMO-CATANZARO 1-2

CATANIA-BARI 1-1

FOGGIA-TERNANA 0-2

VITERBESE-VIBONESE 0-0

PAGANESE-TURRIS 2-0

MONOPOLI-CAVESE 1-0

JUVE STABIA-TERAMO

POTENZA-VIRTUS FRANCAVILLA 0-0

CASERTANA-AVELLINO

RIPOSA IL BISCEGLIE

CLASSIFICA

TERNANA 62

AVELLINO 47

BARI 46

CATANZARO 38

CATANIA 38 (-2)

FOGGIA 36

TERMAMO 34

JUVE STABIA 33

PALERMO 33

CASERTANA 33

VIRTUS FRANCAVILLA 29

VITERBESE 29

TURRIS 28

MONOPOLI 24

VIBONESE 23

PAGANESE 22

POTENZA 20

BISCEGLIE 20

CAVESE 16

PROSSIMO TURNO

BARI-FOGGIA

CAVESE-POTENZA

TURRIS-CASERTANA

VITERBESE-PALERMO

BISCEGLIE-JUVE STABIA

CATANZARO-TERNANA

VIBONESE-CATANIA

TERAMO-PAGANESE

VIRTUS FRANCAVILLA-MONOPOLI

RIPOSERA’ AVELLINO