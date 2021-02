Camilleri è una certezza, Urso troppo timido: Le pagelle di Viterbese-Vibonese

NewTuscia – VITERBO / Le pagelle di Viterbese-Vibonese, match terminato 0-0

Daga, 6. Una bella parata su Statella, per il resto è inoperoso contro una Vibonese arroccata in difesa. Novanta minuti a vedere una partita non entusiasmante in piedi, si sarà annoiato?

Baschirotto, 6.5. A volte è impreciso nei cross ma è sempre l’uomo più in forma da qualche mese ad oggi. Magari Urso avesse spinto così…

Camilleri, 7. A metà secondo tempo quando fa un’apertura sbagliata ci si stupisce, tale è la pulizia nel palleggio che esprime. Solita dose di leadership, intervento che vale un gol nel finale nell’unica ripartenza ospite.

Markic, 6. Nessuna sbavatura, a volte è in ritardo sul diretto avversario ma costringendolo sempre a stare spalle alla porta.

Urso, 5.5. La Vibonese chiude e imbottiglia il traffico, lui non sfrutta l’ampiezza rimanendo sempre quei 10 metri più basso del dovuto (come affermato dal mister ). Troppo timido.

Bensaja, 5.5. Palleggio troppo scolastico e due brutte punizioni battute.

Salandria, 5.5. Come Nicholas sbaglia qualche appoggio e apertura di troppo, più a fondo non appare quello di inizio stagione.

Adopo, 6. Per dinamismo e recupero palla è il migliore della mediana a 3 della Viterbese. Sbaglia un contropiede facile ma lo si trova dappertutto.

Palermo, 6. Ruolo insolito da trequartista, tocca molti palloni, prova qualche apertura ma non incide granché.

Rossi, 5.5. Troppo spesso spalle alla porta, quando fa un paio di tagli interessanti non è servito con i tempi giusti, può fare di più però.

Simonelli, 5.5. Ci prova dalla distanza, voglioso com’è di invertire il suo trend negativo. Ma la palla non ne vuole sapere di entrare. Si muove molto alla ricerca della posizione giusta.

M. Menghi s.v

Porru s.v

Falbo, 6.5. Entra molto bene in campo provandoci subito dalla distanza prima e mettendo un pallone molto interessante poco dopo. Considerando la condizione fisica non ottimale e la partita scialba, non è niente male.