Sutri, giovane sorpreso con 100 g di marijuana

NewTuscia – SUTRI – Riceviamo e pubblichiamo.

I carabinieri della Stazione di Sutri, durante un servizio perlustrativo hanno notato un giovane muoversi con atteggiamento sospetto ed hanno deciso di fermarlo e sottoporlo a controllo, e quindi di perquisirlo e di estendere la perquisizione alla sua dimora.

Al termine dell’ attività il giovane di Sutri è stato trovato con 100 grammi di marijuana già divisa in dosi oltre a materiale per il confezionamento; è stato quindi dichiarato in arresto per spaccio dai Carabinieri.