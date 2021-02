Street art, l’assessore di Marta Susanna Cherchi in visita a Valentano

NewTuscia – VALENTANO – L’assessore di Marta Susanna Cherchi ci e venuta oggi a trovare per visionare insieme i lavori degli artisti che stannno realizzano le opere di street art condivise tra i nostri comuni.

La figura di Paolo Ruffini dona così una nuova immagine all’area del parcheggio sottostante via delle mura, con un bell’esperimento di riappropriazione artistica.

Esperimento arricchito anche dalle bellissime poesie di Antonietta Scipio, che tengo a ringraziare, a nome della collettività, per la collaborazione e per aver donato a questo progetto un prezioso e originale contributo letterario.

#amanoamano

Ps: le attività della street art tra Marta e Valentano sono documentate anche alla phone Facebook https://www.facebook.com/Street-Art-a-Marta-e-Valentano-109635691100148/?ti=as

Stefano Biagiotti

Sindaco di Valentano