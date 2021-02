Rotelli: “Deposito scorie nucleari, rinvio di 180 giorni per controdeduzioni”

NewTuscia – ROMA – In commissione bilancio, durante la discussione degli emendamenti al mille proroghe è stato approvato l’emendamento Fornaro, che rinvia di 180gg la presentazione delle controdeduzioni al piano per il deposito nazionale delle scorie nucleari. Non è l’emendamento di FDI, che prevedeva l’inizio dei 60gg dalla fine dello stato di emergenza, ma è comunque una prima risposta alle esigenze dei comuni e dei territori che ora hanno purtroppo molto altro a cui pensare ed in più dovrebbero difendersi dalle scorie”.

Così il deputato FdI, Mauro Rotelli.