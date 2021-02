Regione Lazio: dal 1 marzo vaccini con i medici di medicina generale partendo dai sessantacinquenni

NewTuscia – Dall’inizio del prossimo mese tutti i medici di medicina generale del Lazio saranno impegnati nelle vaccinazioni contro il Covid.

“Il primo marzo partirà la campagna con i medici di medicina generale, per noi è un punto straordinario. Hanno firmato tutte le sigle dei medici, quindi tutti i 4mila medici saranno impegnati”, ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, a margine dell’inaugurazione del centro di vaccinazione Covid-19 all’Auditorium Parco della Musica. “Partiremo con il vaccino Astrazeneca dalla classe di età 1966, faremo due classi al mese. Se avessimo piu’ dosi a disposizione le popolazioni interessate sarebbero superiori a quelle attuali”, ha aggiunto D’Amato.

Ci è stato riferito che un alto numero di persone si è recato ieri presso il presidio ospedaliero con l’intento di prenotarsi per la campagna di vaccinazioni in partenza dal 1 marzo.

Consigliamo a tutti i cittadini di prendere contatti con i propri medici di base.

Invitiamo, inoltre, a consultare gli organi ufficiali preposti a dare questo tipo di informazioni (Asl, istituzioni comunali) per avere aggiornamenti certi e verificati sul piano vaccinale.