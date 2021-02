Orte, Piergiorgio Pulixi incontra i lettori per presentare il romanzo “Un colpo al cuore”

di Simone Stefanini Conti

NewTuscia – ORTE – Domani domenica 21 febbraio, la libreria Il Gorilla e l’Alligatore di Orte sara’ aperta dalle 10 alle 13 per ospitare lo scrittore Piergiorgio Pulixi, che incontrera’ i lettori e firmera’ le copie del suo nuovo romanzo “Un colpo al cuore” edito da Rizzoli.

A causa dell’emergenza Covid non e’ ancora possibile organizzare presentazioni in libreria ma l’autore si e’ reso disponibile a incontrare i suoi lettori piu’ affezionati per autografare le copie del suo libro. Sara’ un’occasione per incontrarci nuovamente in presenza. L’evento si svolgera’ nel pieno rispetto della normativa anti-Covid quindi con ingressi contingentati, obbligo di mascherina e igienizzazione delle mani all’ingresso.

Ripercorriamo la trama di “Un colpo al cuore”.

“Occhio per occhio, dente per dente” è la regola del serial killer che ha deciso di riparare i torti del sistema giudiziario. Dove non arrivano le giurie, arriva lui, rapendo, torturando ed eliminando i criminali che l’hanno fatta franca. Indossa una maschera dai tratti demoniaci, e si fa annunciare ogni volta da un video intitolato La Legge sei tu in cui chiede alla gente di pronunciarsi in giudizio tramite votazioni anonime e irrintracciabili. A colpi di clic il richiamo alla giustizia sommaria diventa virale. Vendicatore spietato come il conte di Montecristo, villain incendiario al pari del Joker che sollevò Gotham City, il Giustiziere gioca la sua partita mortale. L’indagine sul caso che sta scuotendo l’Italia è affidata al vicequestore Vito Strega, esperto di psicologia e filosofia, tormentato criminologo dall’intuito infallibile, avvezzo alla seduzione del Male. Lo affiancano le ispettrici Mara Rais ed Eva Croce. Diverse come il giorno e la notte, le due formano una coppia d’eccezione: i modi bruschi e l’impulsività di Mara sono compensati dall’acutezza e dal riserbo sfuggente di Eva. Tra la Sardegna e Milano, i tre poliziotti dovranno mettere in gioco tutto per affrontare un imprendibile nemico dai mille volti e misurarsi ciascuno con i fantasmi del proprio passato.

Piergiorgio Pulixi compone un viaggio nell’incubo di questo tempo rabbioso segnato dall’odio, dal furor di popolo e dalla gogna mediatica, fino alla scoperta di una verità che illumina di luce sinistra il senso stesso del fare giustizia.

Stefania Cima, infaticabile ainimatrice della Libreria Il Gorilla e L’Alligatore informa i lettori che e’ possibile prenotare la propria copia autografata con dedica via WhatsApp al numero 3756054232. La libreria offre anche la spedizione gratuita delle copie autografate per chi si trova fuori regione tramite il servizio LibriDaAsporto.