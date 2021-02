VolleyLife Viterbo: Al Palavolley in cerca di punti

NewTuscia – VITERBO – Sabato 20 febbraio va in scena il quinto round del campionato di serie B maschile di pallavolo, girone G2, con protagoniste al Palavolley la VolleyLife Viterbo e la Roma 7 (ore 18).

Scontro diretto molto importante per entrambe le formazioni, con in palio punti pesantissimi in questo mini girone quanto mai livellato. La VolleyLife, reduce da una sconfitta in casa del Monterotondo 3 set a 1, sarà quindi pronta a dare battaglia per difendere il proprio fortino e risalire la classifica che la vede all’ultimo posto. Mentre la squadra romana va a caccia di punti importanti per non perdere il treno delle prime della classe.

Queste le parole di coach Antonucci in vista del big match di sabato: “Questa gara sarà una verifica importante. Veniamo da una sconfitta pesantissima dettata anche dall’assenza di espressione agonistica dei miei ragazzi, quindi mi aspetto una ripresa e di trovare i miei giocatori con tanta voglia, grinta e spirito di combattimento nel fare una bellissima prestazione e per guadagnare qualche punto importante”.

Ai microfoni di Fabrizio Pignatelli si è espresso anche il libero viterbese Andrea Zingaro: “Speriamo vada bene questa partita. Sarà un match tosto contro una squadra molto abile in battuta e a muro. Noi veniamo da una partita non giocata benissimo e abbiamo voglia di riscattarci. Durante la settimana ci siamo allenati bene e siamo determinati nel prenderci più punti possibili da questo incontro”.

La partita sarà visibile sul canale 629 del digitale terrestre (Telelazionord), per chi fosse della provincia viterbese, altrimenti tramite l’omonima applicazione scaricabile gratuitamente da App Store e Play Store, e sulle pagine Facebook Volley Life Viterbo, Diretta Sport Viterbo e Telelazionord.

A noi non resta altro che darvi appuntamento, virtualmente, al Palavolley di Viterbo, per vivere con noi le emozioni di un match che si preannuncia ricco di colpi di scena.

Fabrizio Giuseppe Pignatelli (Responsabile Ufficio Stampa Volley Life Viterbo)