Colosseo del Riello, Ferri accusato di calunnia nei confronti di 4 agenti della finanza

NewTuscia – VITERBO – L’imprenditore Pietro Ferri, ex amministratore della Polonord spa, azienda che si occupava una quindicina di anni fa della costruzione del “Colosseo del Riello”, tutt’ora incompiuto, si difende dall’accusa di avere calunniato la Guardia di Finanza.

Ieri l’audizione dell’imputato, che circa sei anni fa aveva denunciato gli agenti delle fiamme gialle ai carabinieri per una perquisizione illegale e il furto di materiale informatico. Nel 2014 gli agenti della finanza entrarono con l’ausilio dei vigili del fuoco nel cantiere della Polonord, su delega della procura di Milano, per cercare la fattura relativa ad una ditta lombarda e legata ad una vicenda in cui Ferri sarebbe stato parte offesa. Avrebbero forzato i cancelli del cantiere dal momento che l’imprenditore quel giorno non si era reso disponibile spiegando che era il ponte di Natale.

Il giorno successivo, ormai a cose fatte, Ferri, si recò dai carabinieri presentando l’esposto per cui è accusato di calunnia. ” Però mi sono limitato a fare un’esposizione dei fatti accaduti, sottoscrivendo che qualora fossero stati lesi i miei diritti, ero pronto a costituirmi parte civile. Non ho mai parlato di furto ne ipotizzato reati”, ha spiegato ieri in aula.

Il 29 dicembre, recatosi presso il comando provinciale di via Cardarelli, gli fu spiegato che trattandosi di una perquisizione, la normativa prevedeva la possibilità di “forzatura coatta” anche in assenza dei destinatari. La querela è stata archiviata e la procura ha indagato Ferri per calunnia.

Il processo che vede parte offesa quattro finanzieri che quel giorno operarono presso il cantiere del “Colosseo”riprenderà il 29 marzo.