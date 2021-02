Castelli, Torri, Tonnare e Fari: seminario di BCsicilia per raccontare l’antico territorio di Bagheria

NewTuscia – BAGHERIA – “Castelli, Torri, Tonnare e Fari nell’antico territorio di Bagheria” è il titolo di un seminario organizzato dalla Sede di BCsicilia di Bagheria nel periodo febbraio marzo 2021.

Dopo la presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, la prima conferenza si terrà sabato 20 febbraio e sarà tenuta da Mariano Lanza, Storico del territorio, che affronterà il tema “Solanto: la sua Tonnara, il suo Castello, il suo Territorio dai Fenici ai Florio”, la seconda è invece prevista sabato 27 febbraio e riguarderà “I Fari e il sistema di avvistamento” a parlarne sarà Umberto Balistreri, Presidente ISSPE, infine sabato 6 marzo verrà affrontato il tema “Le Torri del territorio”, relatrice sarà Maria Giammarresi, Architetto, Presidente BCsicilia Sede di Bagheria.

Tutti gli incontri si terranno sulla piattaforma Google Meet con inizio alle ore 17,00 di cui sarà fornito agli interessati il link necessario per partecipare. Per informazioni Tel. 339.4121267 – Email: bagheria@bcsicilia.it. L’iniziativa si tiene in collaborazione con l’ISSPE.