Sindaco Arena, prorogato il doppio senso di marcia in via Marconi

Newtuscia – VITERBO – Prorogata anche la sospensione dell’area pedonale urbana disposta nei giorni festivi sulla stessa via Marconi.

Via Marconi, prorogata la modifica temporanea della circolazione. Pertanto, tutte le categorie di veicoli potranno continuare a circolare nel doppio senso di marcia (anche quelli provenienti da piazza dei Caduti, piazza Martiri d’Ungheria, via Ascenzi e via Cairoli). Continuerà inoltre a essere sospesa l’area pedonale urbana, disposta nei giorni festivi sulla stessa via Marconi. L’ordinanza si riallaccia alla precedente, emanata lo scorso dicembre, e resterà in vigore fino al termine dell’emergenza sanitaria nazionale. Tale provvedimento, di natura sperimentale, rientra tra le misure idonee per “garantire la massima limitazione degli spostamenti a piedi e, conseguentemente, il rischio di assembramenti nel centro storico cittadino”.

“Un provvedimento che ha incontrato il consenso di tanti viterbesi – ha spiegato il sindaco Giovanni Maria Arena -. In molti mi hanno chiesto di mantenere queste modalità di circolazione anche ad emergenza superata. Questa eventualità la valuterò insieme alla maggioranza. La sosta lungo via Marconi, anche di pochi minuti, crea intralcio alla circolazione dei mezzi di Francigena – aggiunge il sindaco -: una criticità che deve essere comunque affrontata e risolta. Vedremo come e se sarà possibile regolamentare diversamente la viabilità” (ord. n. 64 del 15/2/2021, polizia locale).