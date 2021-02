Tenta di forzare un posto di controllo, barista arrestato per spaccio e resistenza

NewTuscia – BASSANO ROMANO – Riceviamo e pubblichiamo.

I Carabinieri della stazione di Bassano Romano, durante un posto di controllo hanno visto arrivare un auto con un soggetto sospetto e si sono posizionati per fermarlo, ma l’auto ha tentato di fuggire minacciando di investire i carabinieri, che posti immediatamente all’ inseguimento lo hanno fermato subito dopo l ‘inizio del tentativo di fuga.

I Carabinieri della Stazione di Bassano Romano lo hanno quindi immediatamente bloccato e lo hanno sottoposto a perquisizione personale e veicolare oltre che successivamente domiciliare, trovandolo in possesso di 10 grammi di cocaina, 50 grammi di hashish e 22 grammi di marijuana; immediatamente è stato dichiarato in arresto e tradotto presso la sua abitazione in regime di detenzione domiciliare.