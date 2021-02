Il Sindaco Orlando incontra i rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti

NewTuscia – PALERMO – Si è tenuto oggi un incontro tra la Città Metropolitana di Palermo e la Consulta provinciale degli Studenti.

L’incontro, svoltosi in videoconferenza, era stato richiesto pochi giorni fa dagli studenti allo scopo di presentare il monitoraggio da loro svolto sul rientro a scuola, dopo il periodo di attività di didattica a distanza, e per discutere di temi inerenti l’edilizia scolastica e i trasporti.

All’incontro erano presenti, per la Città Metropolitana di Palermo, oltre al Sindaco, Leoluca Orlando, la Segretario Generale, Antonella Marascia, la Capo di Gabinetto, Marianna Mirto, il Dirigente -Direzione Scuola, Filippo Spallina, il Ragioniere Generale, Massimo Bonomo, la dottoressa Maria Rosa Ferraù (Direzione Scuola) e il Dott. Fabrizio Di Bella (Direzione Edilizia Scolastica).

Gli studenti erano Rappresentati da Carmen Buglisi (Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti), Francesco Anello (Segretario), Luca Fonnesu (Presidente della commissione scuola e covid-19) e Alessandro Turi (Presidente della commissione Edilizia Scolastica e Diritti dello studente).

Nel corso della riunione si è fatto un esame complessivo riguardo ai temi dell’edilizia scolastica, entrando nello specifico dell’adeguatezza degli spazi e della qualità degli stessi, compreso il riscaldamento e la manutenzione, e si è altresì affrontato il tema dei trasporti pubblici.

Si è concordato infine sull’opportunità di organizzare a breve un’ulteriore riunione anche con il coinvolgimento dell’Ufficio Scolastico Regionale, e, con riferimento al tema che riguarda i trasporti, è invece già stato previsto un apposito incontro con l’Assessore alla Mobilità del Comune di Palermo, Giusto Catania.

Il Sindaco metropolitano, Leoluca Orlando, ci ha tenuto a sottolineare il proprio “apprezzamento agli studenti per il metodo di lavoro adottato, realizzato con metodo, attenzione e rispetto, e per la puntualità delle risposte degli Uffici e le Direzioni dell’Ente“, e rinnovando interesse e impegno, si è detto assolutamente disponibile per i prossimi incontri con i rappresentanti degli Studenti.

I rappresentanti della Consulta Provinciale degli Studenti nel congedarsi hanno dichiarato:

“Siamo molto soddisfatti dell’incontro e ringraziamo la Città Metropolitana e il Sindaco per averci offerto la possibilità di un confronto diretto, e siamo fiduciosi che la nostra collaborazione istituzionale possa proseguire per garantire a studentesse e studenti il diritto allo studio” .