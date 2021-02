Meteo, previsioni del 19/02/2021

Un promontorio anticiclonico è in rimonta sul Mediterraneo centrale e porta condizioni di tempo stabili sul nostro paese; saranno possibili tuttavia pioviggini su Liguria e alta Toscana. Nel penultimo weekend di febbraio i modelli confermano l’arrivo di un promontorio anticiclonico di origine africana: tempo stabile quindi, ma anche clima piuttosto mite. Questo anticipo di primavera potrebbe durare per buona parte dell’ultima decade del mese, ma per saperne di più segui le previsioni meteo pe rla tua città su www.centrometeoitaliano.it

Viterbo

Tempo asciutto con cieli irregolarmente nuvolosi nelle ore mattutine e poi anche al pomeriggio; molte nuvole anche nelle ore serali sempre senza fenomeni. Temperature comprese tra +3°C e +11°C.

Lazio

Tempo prevalentemente stabile nella giornata con nubi irregolare su tutto il territorio sia al mattino sia poi al pomeriggio; generalmente poco nuvoloso nelle ore serali, nubi più compatte sul viterbese.

AL NORD

Cieli da nuvolosi a molto nuvolosi sulle regioni settentrionali del nostro Paese ma con tempo in prevalenza stabile. Al mattino deboli piogge o pioviggini sulla Liguria e Friuli, situazione invariata nel corso della seconda parte della giornata con nubi prevalenti eccetto sulle Alpi con ampie schiarite e tempo in prevalenza stabile.

AL CENTRO

Cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi sulle regioni del centro Italia con associate delle deboli piogge o pioviggini in Toscana tra la mattinata ed il pomeriggio. Asciutto invece sulle altre regioni con maggiori aperture del cielo sulle regioni adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all’insegna della stabilità sulle regioni meridionali peninsulari e peninsulari. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni al mattino e precipitazioni assenti, situazione invariata al pomeriggio ed in serata con condizioni meteo stabili ovunque.

Temperature in ulteriore aumento su tutti i settori.