FDI: PTPR brutta pagina in commissione urbanistica

NewTuscia – “Sul PTPR della giunta Zingaretti, già molto discusso ancora prima di essere varato, per i molti intoppi burocratici e gli scontri col Mibact, di cui risente l’ economia del Lazio, Fdi aveva proposto di dare alle Associazioni, alle categorie produttive, agli Enti Locali ed ai professionisti la possibilità di essere ascoltati prima dell’approdo del piano in Consiglio Regionale, senza volontà ostruzionistiche. La risposta è stata un vera e propria mancanza di rispetto verso questi soggetti, dato che oggi la Commissione Urbanistica ha deliberato di portare direttamente in Aula la discussione del Piano, convocando le audizioni ormai a tempo scaduto la prossima settimana. Stupisce che di fronte a tale anomalia democratica, oltre al voto contrario di Fdi ci sia solo quello della rappresentante del M5Stelle”.

Così in un comunicato i Consiglieri regionali del Lazio di Fratelli d’Italia.