Il campo anti palleggio e una piccola alternativa in mezzo al campo: Analisi Bisceglie-Viterbese

NewTuscia – VITERBO / Consueta analisi del match della Viterbese (Bisceglie-Viterbese 1-0)

Come ogni anno, analizzare una partita allo stadio “Gustavo Ventura” di Bisceglie è molto difficile, per tanti motivi: il tipo di gioco che attua la squadra neroazzurra da molti anni è quello di difendere bassa con due linee molto compatte per poi ripartire e appoggiarsi sulle due punte tipicamente fisiche, al fine di far salire la squadra.

C’è poi un’altra variabile impazzita ed è quella del terreno di gioco. Anche nel match di ieri costruire azioni dal basso era pressoché impossibile e lo si è visto soprattutto dopo la fortunosa rete casalinga come vedremo in seguito.

Vediamo più da vicino cosa ci ha offerto la partita di ieri, distinguendo i 90 minuti tra primo e secondo tempo, data l’elevata diversità.

Primo tempo:

I primi 45 minuti sono molto combattuti. Come già detto, il Bisceglie sceglieva di non alzare affatto il pressing e difendere molto bassa la porta di Spurio. Nelle fila gialloblù si tenta di costruire azioni avvolgenti soprattutto grazie a qualche discesa di Baschirotto, giocatore che sta diventando sempre più il regista atipico di questa squadra per la quantità di palloni toccati.

Nonostante ciò le uniche tre occasioni arrivano da palla inattiva, prima con Markic che si fa murare il tiro, poi una doppia dal già citato terzino.

Secondo tempo:

Le occasioni nitide scarseggiano e vengono meno anche rispetto i primi 45 minuti, ma la velocità del palleggio è molto elevata. La

chance più clamorosa arriva al 54′: Tounkara in profondità fa tutto bene, dribbla l’avversario, e serve un cioccolatino a Simonelli che come nella partita contro la Cavese manda tutto alle ortiche, centrando il palo a pochi centimetri dalla linea di porta.

Qui la partita gira totalmente e la Viterbese esce dal campo. Prima Urso perde una palla sanguinosa che nel proseguo dell’azione, Cittadino manda alta sopra la traversa, poi la rete del vantaggio con fallo abbastanza netto ai danni dell’italo-danese.

Dopo il vantaggio casalingo la doppia linea arroccata del Bisceglie è ancora più evidente. Ciò costringe Taurino ad inserire Mbende centravanti per provare l’unico fondamentale possibile in un match del genere: il cross.

La maturità che chiedeva il mister e un piccolo equivoco tattico:

Concludiamo con due questioni: la prima riguarda la maturità chiesta dal mister prima del match, soprattutto in determinati frangenti. Ieri, dopo la rete subita i gialloblù hanno perso la testa, attaccando in modo confuso ma soprattutto rovinandosi la vita con l’espulsione di Tounkara che salterà il delicato match contro la Vibonese (come Murilo diffidato e ammonito).

L’equivoco tattico coinvolge invece il centrocampo. Mentre i due esterni offensivi appaiono maggiormente affiatati, soprattutto nei movimenti a tagliare dentro il campo (meno nella mira per Simonelli), il centrocampo fatica a portare un giocatore tra le linee per creare scompiglio tra centrocampo e difesa avversaria. Simone Palermo, anche per il numero che porta dietro la maglia sarebbe il giocatore perfetto: che abbia bisogno di due mediani dietro di se per avere più libertà offensiva?

