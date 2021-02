Calcio, i recuperi in serie D

Di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Si sono disputati i recuperi di serie d:

Girone E: Il Trestina (31 punti) pareggia 1-1 contro il San Donato Tavernelle (23) vantaggio locale con Regoli abile a sfruttare una respinta del portiere nel primo tempo pareggio ospite nel secondo tempo con Sally nel secondo tempo grazie ad un bel colpo di testa. Cannara (30) Montespaccato (15) termina 0-0. Grassina (12) Follonica Gavorrano (26) finisce 1-1. Succede tutto nella ripresa vanno in vantaggio i locali con Calosi che dal limite dall’ area fa partire , un tiro sul quale Trombini non può far nulla, ospiti che pareggiano con Dierna che tira di destro all’ incrocio, espulso Baccini per i padroni di casa, maremmani che colpiscono 2 pali.

Girone g : Latina (31 punti) Arzachena (16) termina 0-0. Bene il Monterosi (30) che supera 2-1 l’ Afragolese (13) e riscatta la sconfitta di domenica. Campani che venivano da 6 ko consecutivi. Parte bene il Monterosi ma al 19’ i campani passano in vantaggio con Puntoriere abile a sfruttare un colpo di testa su corner. Il Monterosi crea qualche occasione ma non riesce a sfondare. Ad inizio ripresa gli uomini guidati da D’ Antoni trovano il pareggio con Costantini su calcio di rigore decretato dall’ arbitro per atterramento di Sivilla. Il Monterosi continua ad attaccare ed al 19’ trova il vantaggio con Vagnoni che mette in rete su passaggio di Squerzanti. I campani non ci stanno e provano sino al termine a pareggiare, ma i biancorossi gestiscono il vantaggio si prendono 3 punti importanti visto il passo falso del Latina (ora ad un punto) in vetta alla graduatoria. Carbonia (27) Formia (25) termina 2-2