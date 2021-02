Ruba una macchina, inseguito e fermato da carabinieri

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viterbo hanno arrestato un ladro, bloccato dopo un inseguimento svolto unitamente ad altre pattuglie giunte di rinforzo.

I Carabinieri del NORM infatti hanno tentato dio bloccare un uomo che aveva poco prima a Carbognano rubato un auto, ma alla viste dei Carabinieri si è dato alla fuga dentro Viterbo ed è inizioato quindi l’inseguimento coordinato dalla Centrale Operativa della Compagnia che ha veicolato in zona anche le pattuglie di rinforzo, finchè il ladro non è stato bloccato in via Ascenzi, quindi subito dichiarato in arresto, l ‘ auto recuperata ed il soggetto ristretto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Viterbo.