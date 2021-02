Una guida turistica e un percorso virtuale a spasso nell’antica città etrusca

Civita Castellana investe nella cultura per promuovere il turismo

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – La giunta Giampieri inizia bene l’anno relativamente all’esportazione di immagine del proprio comune. Con l’inizio del nuovo anno ha aperto una finestra sul mondo pubblicando sull’edizione 2021 della Guida di La Repubblica relativa ai “Cammini della Tuscia” indicazioni di indirizzo enogastronomico e turistico relative alla propria città oltre naturalmente a una immagine di Civita Castellana, che risalta in particolare la panoramica aerea del Forte San Gallo. Bene monumentale di grande notorietà. Questo è solo uno dei primi sintomi che manifestano tutta l’intenzione di pubblicizzare, progressivamente sempre meglio e su più fronti, la bellezza dei propri paesaggi e la notorietà di una città con caratteristiche naturali e tufacee che la rendono unica e particolare coi suoi segni distintivi che testimoniano di avere molto da offrire al turismo.

Con l’auspicio di incoraggiare un incoming turistico-culturale inoltre – compromesso attualmente come per il resto del mondo dall’avvento della pandemia – non appena la situazione globale lo renderà nuovamente possibile, l’amministrazione comunale ha anche avviato una serie di video conferenze online sui temi archeologici relativi a Civita Castellana, l’antica Falerii Veteres. Un’iniziativa realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’Antichità della Sapienza Università di Roma, in particolare con l’area di insegnamento di etruscologia e antichità italiche. Gli incontri sono finalizzati proprio allo sviluppo del turismo e alla crescita della visibilità del territorio a partire dalla valorizzazione delle peculiarità storico-artistiche dello stesso.

Per una sempre migliore e maggiore divulgazione delle caratteristiche distintive di una zona che ha molto da offrire a chi viene a visitarla e proprio per questa ragione vuole impegnarsi a comunicarlo e renderlo noto più di quanto sia stato fatto finora. Gli incontri online – di cui verranno fornite coordinate di accesso dai canali di comunicazione istituzionali del Comune – costituiscono un primo percorso, denominato appunto “Alle sei di sera a Falerii – passeggiando in una città preromana”, che darà appuntamento ogni venerdì alle ore 18,00 e che durerà per tutto il 2021, suddividendo i lavori in due tranches, febbraio-giugno e poi settembre-dicembre.

Un ambizioso progetto che non a caso, proprio in questi giorni, in particolare il 10 febbraio, è stato persino annoverato dalla stampa d’oltreoceano che, alla pagina 18 dell’Etruscan News – il bollettino della Sezione Americana dell’Istituto di Studi Etruschi e Italici, ospitato dalla New York University – ha riportato accenni scientifici descrittivi sul progetto, utilissimi a darne risalto di livello internazionale. (https://drive.google.com/file/d/1HZvSKgcf7mynki5dkyeOp0u0dbMTt4YI/view) -.

Il Sindaco Luca Giampieri

L’Assessore alla Cultura Simonetta Coletta