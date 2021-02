La Cisl di Viterbo sempre più rosa

La neo eletta Presidente appena dopo la nomina ha così dichiarato:” l’Anteas è una bellafamiglia che ha il grande valore di mettere in connessione le persone attive di tutte le etàattraverso l’esperienza del volontariato.

Succedere al Presidente Palmisciano è un onore e una grande responsabilità che userò come stimolo per fare del mio meglio insieme al dinamico gruppo del direttivo e a tutti i volontari e le volontarie della provincia.

Occuparsi di sociale vuol dire entrare in contatto con le realtà locali, ascoltare in profondità i bisogni delle persone così da calare le azioni progettuali in un fare concreto a supporto della comunità. Essere realizzatori sociali è la priorità della nostra associazione. Il fare diventa così lo strumento prioritario per il raggiungimento dei nostri obiettivi.”

La Cisl augura a Stefania Pieri e al suo gruppo un buon lavoro a servizio dei più deboli.