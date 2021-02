Tutti i risultati e la situazione dei gironi alla 17 giornata – Serie D

NewTuscia – Ultima giornata di andata amara per le compagini viterbesi (sconfitte sia per Flaminia e Monterosi).

GIRONE E: Cade malamente in casa la Flaminia (18 punti) travolta 3-0 da un irresistibile Trastevere (34) capolista assoluta che con i tre punti di ieri allunga in graduatoria a più quattro, mentre i rossoblù rimangono nelle sabbie mobili della zona play out. Gara che inizia subito in salita per i civitonici che dopo 5’ si trovano già ad inseguire infatti Lorusso realizza il calcio di rigore decretato dal direttore di gara. I civitonici reagiscono con Ferrara che colpisce una traversa, mentre gli ospiti si rendono pericolosi con Sabelli e Lorusso. Nella ripresa la Flaminia prova a pareggiare con Ferrara, al 57’, ma il portiere ospite compie una parata che salva il risultato, e dopo 3’ la compagine di Sergio Pirozzi raddoppia ancora con Lorusso abile ad insaccare una respinta di Nocco su tiro di Milani. I civitonici tentano di dimezzare il passivo, e dopo qualche buon intervento del portiere ospite bravo a dire di no a Sciamanna, arriva la terza segnatura siglata ancora da Lorusso al 75’ abile a sfruttare un contropiede. Sale in seconda posizione il Trestina (30) che espugna 2-0 il terreno della Sangiovannese (21) doppietta di sylla nella ripresa. Ok il Triferno Lerchi (29) che fra le mura amiche supera di misura 1-0 il Montevarchi (29) in rete Bartoccini ad inizio ripresa. Il Follonica Gavorrano (25) espugna 3-1 il terreno del Cannara (29), Moracci illude i padrini di casa, poi Dierna, Tomassini e Mencagli ribaltano la situazione. Montespaccato (14) Lornano Bardesse (26) rinviata. Siena (23) Pianese (21) termina 0-0. Grassina (11) San Donato Tavernelle (22) finisce 0-1 in rete Noccioli. Ostia Mare (16) Foligno (20) termina 1-1 Nanni porta avanti i tirrenici, De Zerbo Pareggia su rigore. Lo Scandicci (12) supera in casa 2-1 la Sinalunghese (16) in rete Leonardo Francalanci (doppietta per lui) Corsetti accorciava le distanze.

GIRONE G: Sale in vetta al girone la Vis Artena (31 punti) che sbanca 2-1 il difficile terreno della Nocerina (27) nel big match di giornata. In rete Ingretolli su rigore, e Carbone per i laziali, mentre De Julis accorciava le distanze. Il Latina (30) pareggia in trasferta 1-1 opposta all’ Insieme Formia (24) e perde il primato. In rete Chinappi per i locali, Calabrese pareggia per i neroazzurri. Nuova Florida (18) Savoia (27) rinviata. Il Muravera (27) espugna 2-0 il terreno della Torres (12), le reti siglate nel secondo tempo portano la firma di Virdis su rigore e Nurchi. Prima sconfitta stagionale per il Monterosi (27) che cade 2-1 Carbonia (26). Biancorossi sfortunati ad inizio gara con Sowe che spara all’ esterno da buona posizione. Al 20’ fallo da ultimo uomo di Petti, rigore, ed espulsione, viterbesi costretti a giocare in 10 uomini, dagli undici metri Cappai sigla il vantaggio, alla mezz’ ora grande giocata di Piredda che salta Montanari e da fuori area tira sotto l’incrocio dei pali dove Salvato non può arrivare. Nella ripresa l’ inerzia della gara non cambia, ma Sivilla a al 43’ accorcia le distanze. Viterbesi mercoledi in campo contro l’ Afragolese. Nola (11)- Lanusei (22) finisce 0-0, i campani terminano la gara in nove uomini. Gladiator (14) Cassino (21) finisce 0-3 in rete Giglio e doppietta di Orlando, ma gli uomini guidati da Fusco hanno terminato la gara in 8. Giuliano (11) Latte Dolce Sassari (18) rinviata. L’ Arzachena (15) batte 2-0 l’ Afragolese (13) 2-0 in rete Defendi nel primo tempo, Rossi nella ripresa.