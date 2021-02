Torre dell’orologio. Sindaco Arena: “Le lancette sono tornate a girare”

In settimana in funzione anche l’orologio di piazza della Rocca e della torre di Bagnaia

NewTuscia – VITERBO – L’orologio della torre di Palazzo dei Priori è tornato a funzionare da questa mattina. O meglio, entrambi gli orologi, sia quello rivolto verso piazza del Plebiscito, sia quello verso via Roma. A darne notizia è il sindaco Giovanni Maria Arena, che spiega: “In settimana torneranno in funzione anche quello di piazza della Rocca e quello della torre di piazza XX Settembre a Bagnaia. Dopo anni di incuria e trascuratezza, soprattutto dopo una serie di interventi provvisori, che hanno consentito il funzionamento degli orologi solo per brevi periodi, finalmente un intervento definitivo e risolutivo che ha permesso di restituire dignità a importanti simboli della nostra città. Un doveroso segnale di attenzione verso i concittadini viterbesi – ha aggiunto e concluso il sindaco Arena – e verso i tanti turisti che, affascinati dall’imponente torre, scelgono di immortalarla nelle loro foto”.