Tendenze del web: è boom per le mappe stellari personalizzate

NewTuscia – Il web è quel terreno particolare all’interno del quale nascono e proliferano mode dall’oggi al domani, diffondendosi anche in modo repentino proprio grazie alle dinamiche stesse di internet. Una qualche idea che sia di interesse collettivo può avere una rapida diffusione, divenire finanche virale, molto più facilmente rispetto al mondo ‘reale’.

Negli ultimi tempi, così particolari e caratteriz zati da incertezza assoluta dovuta alla pandemia, con la gente costretta a restare in casa, è sempre più al web che si guarda alla ricerca di prodotti particolari e di acquisti da portare a termine. E tra i prodotti assolutamente particolari, stanno trovando molto spazio le mappe stellari personalizzate.

Un piccolo boom che è possibile osservare direttamente in rete, navigando tra siti di settore specializzati e forum. Di cosa si tratta nello specifico? Una mappa stellare personalizzata è un documento che va a ricordare la galassia come era in un particolare momento storico. Ciò in virtù del fatto che le costellazioni tendono a mutare, di continuo; richiedere quindi una mappa di questo genere vuol dire immortalare le stelle in un certo momento, che può essere una ricorrenza.

Come appariva in sostanza il cielo in una certa data? Quale era la posizione degli astri in occasiona di una ricorrenza, che sia compleanno, matrimonio o altro? Ecco, un prodotto che può rappresentare un qualcosa di unico da creare e da avere presso la propria abitazione. Quali sono i vantaggi delle mappe stellari personalizzate?

Essere riferite a date uniche, quindi andare a scattare una foto delle costellazioni ad una certa data, ricostruendo la posizione degli astri; Essere ideali da regalare: proprio in virtù di quanto sopra detto, rappresentano un presente unico, originale, ideale per varie ricorrenze come celebrazioni di anniversari; Possono essere personalizzabili, con dediche o scritte di altra natura da inserire; Vanno a ricostruire con massima precisione il cielo e la disposizione degli astri in un certo momento storico.

Un modo certamente originale di rendere unico un ricordo, una data importante della propria vita, andando ad incastonarla all’interno di un’opera d’arte che può essere stampata, incorniciata ed appesa presso la propria abitazione.

Un piccolo ritaglio di cielo che sarà possibile ammirare ogni volta che si vuole, ricordandosi come appariva esattamente il firmamento in un preciso momento. Sul web sembra essere la moda del momento, pur trattandosi di un prodotto che, nella realtà, esiste già da diverso tempo.