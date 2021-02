Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio, Italia del 16/02/2021

Viterbo

Nuvolosità irregolare nel corso delle ore diurne, ma sempre con condizioni di tempo stabile; nubi sparse anche in serata sempre senza fenomeni di rilievo. Temperature comprese tra -2°C e +6°C.

Lazio

Tempo asciutto nel corso della giornata con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su gran parte della regione; nubi sparse anche in serata sempre senza fenomeni.

AL NORD

Giornata nel complesso stabile, con qualche velatura al mattino e deboli precipitazioni sulla Liguria e sulle Alpi di confine in Trentino a carattere nevoso. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con qualche apertura tra Romagna e laguna Veneta. In serata ancora nubi e schiarite, con tempo ancora instabile sulla Liguria.

AL CENTRO

Al mattino nubi più compatte sulla Toscana con deboli precipitazioni associate, cieli poco nuvolosi altrove. Al pomeriggio non si prospettano cambiamenti, con qualche apertura in più tra Marche, Abruzzo e basso Lazio. In serata ancora piogge sulla Toscana e tempo asciutto altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata all’insegna del bel tempo, con cieli soleggiati su tutto il meridione al mattino. Al pomeriggio sarà possibile qualche piovasco sul Salento, con tempo prevalentemente stabile sulle restanti zone. In serata i cieli si manterranno sereni o poco nuvolosi ovunque.

Temperature in rialzo specie nei valori massimi.

