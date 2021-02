La grande produzione offensiva e “l’entusiasmo nel difendere”: Analisi Viterbese-Cavese 1-0

NewTuscia – VITERBO/ Consueta analisi del match della Viterbese (Viterbese-Cavese 1-0)

“Abbiamo entusiasmo anche nel difendere”

Come al solito, partiamo dalla dichiarazione più significativa della conferenza post partita di mister Taurino per analizzare la partita tra Viterbese e Cavese.

L’allenatore che siede sulla panchina gialloblù da 14 partite, ha notato grandi segnali di miglioramento nella fase di non possesso palla, nel difendere il vantaggio acquisito. Eh si, perché la Viterbese non farà caterve di gol ma ora sa gestire le partite, soprattutto quando si trova in vantaggio.

Vediamo cosa ha fatto vedere tatticamente il match di Sabato:

Nei primi 45 minuti di gioco la Viterbese ha sofferto un pò troppo alcune ripartenze subite, soprattutto nella fascia destra occupata da Baschirotto dove Calderini ha messo in forte difficoltà la retroguardia gialloblù. La linea difensiva scappava comunque molto bene contro attaccanti rapidi come Bubas e il già citato ex dell’incontro, Elio Calderini. Il problema era a centrocampo, zona nella quale la Viterbese soffriva troppo con Bensaja che non riusciva a fare quel lavoro di filtro(come ha poi dichiarato il mister), facendosi trovare fuori posizione in troppi frangenti.

Di contro la fase offensiva era molto più armoniosa di altre volte con Simonelli che tagliava spesso dentro il campo, purtroppo per lui la mira non è stata precisa. Bene anche Adopo che si produceva in alcuni strappi offensivi degni di nota.

Nel secondo tempo Taurino ha risolto i problemi bloccando la catena offensiva avversaria composta da Ricchi e Calderini, con l’ingresso di Besea, anche questa volta molto utile nel subentrare dalla panchina. Da qui in poi la Cavese si è disciolta, producendo soltanto un’occasione nel finale su calcio da fermo. Nel frattempo la Viterbese appariva più equilibrata in fase difensiva e di conseguenza offensiva: Simonelli ha mandato alle ortiche un’altra occasione da pochissimi metri ma poi ci ha pensato Murilo a staccare bene di testa e battere Kucich.

Dopo il vantaggio Bensaja e compagni non hanno rischiato più nulla, difendendo con quell’entusiasmo tanto elogiato da Taurino dopo il match.

Da notare come Tounkara cominci a migliorare nel dialogo con i compagni di squadra, in particolar modo con i due esterni alti, anch’essi molto bravi a tagliare dentro il campo con i tempi giusti.

Terza vittoria consecutiva per una squadra che ora vede da vicinissimo la zona play-off, l’occasione per replicare è dietro l’angolo: Mercoledì si ritorna in campo per Bisceglie-Viterbese.

(Fonte foto: Pagina Facebook “Us Viterbese 1908”)