Adozione del cuore per Zoe

Come promesso siamo qua ad aggiornarvi su ZOE, meravigliosa cucciolona simil spinoncina di circa 1 anno, recuperata nelle campagne laziali. Dagli accertamenti clinici è risultata perfettamente sana ed è stata già sterilizzata. Zoe ha un bellissimo carattere, ancora un po’ da cucciolotta, molto affettuosa, diremmo quasi appiccicosa, molto dolce ed espansiva, allegra e solare; sa andare al guinzaglio, è molto pulita ed educata in casa, fuori tende un pò a fare “la guardia”, nel senso che se qualcuno si avvicina a recinsione o cancello abbaia, ma appena la persona entra lei corre a fargli le feste. Con i suoi simili non ha problemi, sia maschi che femmine. Insomma ha tutto quello che si può desiderare da un amico peloso, quindi aspettiamo le vostre richieste, Zoe è pronta per l’adozione!