Federlazio Business Consulting, nuovo appuntamento con il Digital Marketing e l’Industria 4.0

NewTuscia – VITERBO – Per il ciclo di appuntamenti “Federlazio Business Consulting”, gli esperti Marcello Mascellini e Pierpaolo Villano di Webnovo Digital Marketing Studio tornano a parlare di innovazione con il webinar “Il marketing digitale è il futuro delle aziende”.

L’iniziativa, che prosegue il percorso tracciato dall’ottimo riscontro di “Go, Business!”, altro ciclo di appuntamenti firmati Federlazio, è rivolta a tutti i suoi associati. Il servizio ha come obiettivo quello di fornire alle imprese coinvolte delle consulenze e dei corsi di aggiornamento a 360° sul mondo della gestione aziendale e sull’industria 4.0.

“Avvalendoci di esperti come Marcello Mascellini e Pierpaolo Villano di Webnovo, Federlazio continua a offrire dei servizi gratuiti per assistere i propri associati. Un valore aggiunto molto importante, in particolar modo in questo periodo di crisi”, dichiara il direttore di Federlazio Viterbo Giuseppe Crea.

L’appuntamento, che si terrà in streaming sulla piattaforma Zoom alle 15.00 di martedì 16 febbraio, sarà occasione di confronto e di crescita professionale per tutte le aziende partecipanti.

“Con questa tipologia di webinar – spiega Marcello Mascellini, CEO di Webnovo – il nostro scopo è quello di piantare il seme di una cultura imprenditoriale innovativa. L’industria 4.0, così come il digital marketing, che ne fa parte, deve essere vista come un’opportunità di investimento sul medio e lungo termine, in grado di fornire un valore concreto all’azienda”.

Nel particolare, il webinar “Il marketing digitale è il futuro delle aziende” illustrerà ai partecipanti il modello della delega del marketing. Come già molte aziende nel mondo hanno compreso, l’esternalizzazione delle attività di marketing potrebbe essere la risposta giusta per resistere alla crisi data dal Covid-19.

Webnovo Digital Marketing