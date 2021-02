Servizio civile “A spasso per Viterbo”, lunedì 15 febbraio la scadenza delle domande

NewTuscia – VITERBO – Servizio civile “A spasso per Viterbo”, c’è tempo fino alle ore 14 di lunedì 15 febbraio per presentare la domanda. A ricordarlo è l’assessore alla cultura e al turismo Marco De Carolis che aveva già dato notizia dell’iniziativa nei giorni scorsi. “Un’iniziativa frutto di una collaborazione tra Opes Italia e Comune di Viterbo – assessorato alla cultura e al turismo, per la promozione del patrimonio storico, artistico e culturale, con particolare attenzione alla valorizzazione del sistema museale pubblico e privato”. Nel dettaglio, si tratta del bando di selezione per il servizio civile da parte di Opes Italia, rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni. NewTuscia – VITERBO – Servizio civile “A spasso per Viterbo”, c’è tempo fino alle ore 14 di lunedì 15 febbraio per presentare la domanda. A ricordarlo è l’assessore alla cultura e al turismo Marco De Carolis che aveva già dato notizia dell’iniziativa nei giorni scorsi. “Un’iniziativa frutto di una collaborazione tra Opes Italia e Comune di Viterbo – assessorato alla cultura e al turismo, per la promozione del patrimonio storico, artistico e culturale, con particolare attenzione alla valorizzazione del sistema museale pubblico e privato”. Nel dettaglio, si tratta del bando di selezione per il servizio civile da parte di Opes Italia, rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni.

“Il servizio civile universale A spasso per Viterbo – ribadisce l’assessore De Carolis – permetterà a quattro giovani di contribuire al potenziamento dello sviluppo delle rete museale viterbese. In particolare, l’iniziativa vuole incrementare la compenetrazione tra i luoghi della cultura viterbesi e la fruibilità del patrimonio museale e culturale della città attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie. Opes Italia ha attivato per la prima volta la possibilità di svolgere il servizio civile nell’ambito di un progetto condiviso dall’assessorato alla cultura e al turismo, che riguarda la promozione di musei. I ragazzi che risulteranno vincitori del bando, oltre ad avere un rimborso spese mensile, parteciperanno e contribuiranno alla promozione del nostro territorio”.

Per presentare la domanda di partecipazione, esclusivamente per via telematica, c’è tempo fino alle ore 14 del prossimo 15 febbraio.

Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto del Servizio Civile Universale, da scegliere tra quelli inseriti nei bandi contestualmente pubblicati. La presentazione della domanda dovrà avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it