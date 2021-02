Murilo sale al quinto piano, Camilleri, che leadership! Le pagelle di Viterbese-Cavese

NewTuscia – VITERBO / Consuete pagelle di giornata: Viterbese batte Cavese 1-0

Daga, 6.5. E’ impegnato una sola volta, per un portiere non deve essere facile, ma è bravissimo nella punizione potentissima del giocatore bianco-blù, considerando anche l’incognita vento.

Baschirotto, 6.5. Nel primo tempo soffre molto l’ex di turno, Calderini. Nei secondi 45 però, torna il treno di sempre: cross perfetto per la testa di Murilo e tanta concretezza nei successivi minuti di gioco.

Camilleri, 6.5. Altra prestazione da leader puro, non sbaglia un appoggio, una marcatura, nulla di nulla. In alcune marcature preventive la linea poteva far meglio si, ma in compenso è bravissimo nei tempi di scappata. Autorevole.

Markic, 7. In linea con la prestazione di Camilleri ma premiamo un fatto simbolico: nel finale di gara con la squadra arroccata in difesa va sull’anticipo e trasforma l’azione difensiva in un potenziale contropiede.

Bianchi, 6. Non spinge molto ma non pecca nulla in fase difensiva, nonostante la Cavese spinga più sull’altro lato. Si sta rivelando un giocatore utilissimo con la mancanza di Urso.

Salandria, 6.5. Offre un assist al bacio per Simonelli che sciupa tutto, prende un ammonizione dubbia nella roulette russa della Sig.ra Maria Sole di Livorno, torna negli standard di inizio stagione.

Bensaja, 6. Qualche tempo di uscita sbagliato ma non perde molti palloni. Nel finale ci mette grinta e abnegazione.

Adopo, 6. Esce a fine primo tempo in quanto ammonito (assurdo il suo giallo). Nei primi 45 minuti la sua squadra subisce qualche ripartenza di troppo ma lui ci mette tanta corsa e sostanza.

Simonelli, 5. Manca due occasioni clamorose, due a tempo, la seconda è soltanto da spingere in rete. Momento particolare per l’esterno gialloblù, avrà le sue occasioni per rimediare.

Murilo, 7. Nei primi 45 minuti è abbastanza avulso dal gioco, tolta un’occasione nel primo quarto d’ora, nel secondo tempo però prende l’ascensore, arriva al quinto piano e scende: nel frattempo è 1-0 Viterbese.

Tounkara, 6. Sufficienza di stima. Partita di sacrificio, potrebbe essere più cattivo in alcuni palloni per tenere palla e conquistarsi qualche fallo. Al 21′ manda all’aria una buona occasione ma rimane il dubbio per un possibile fallo nei suoi confronti, se Simonelli fosse più lucido avrebbe un assist in più nel suo tabellino.

Rossi s.v

Bezziccheri 6. Entra al posto di Simonelli nei minuti conclusivi, contribuisce a proteggere il risultato finale.

Sibilia s.v

Besea 6.5. Entra ottimamente al posto di Adopo, tanta “legna” in mezzo al campo.

Tassi s.v