Libertas Pilastro. Si ricomincia con il campionato regionale federale di pattinaggio artistico

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo il lungo stop forzato per il COVID 19 finalmente ricomincia l’attività agonistica del pattinaggio artistico con il Campionato Regionale Lazio della Federazione Italiana Sport Rotellistici in programma domenica 14 febbraio presso il Centro Sportivo del Divino Amore a Roma.

L’ASD Libertas Pilastro sarà presente alla gara con le atlete della solo-dance: Eva Frateiacci, Virginia Tomi, Annalisa Cardella, Giada Malavasi e Marika Fontana accompagnate dall’istruttrice Alessia Marchetti, le ragazze si sono allenate (tempo permettendo) quasi sempre sulla pista all’aperto del Centro Sportivo Sacro Cuore sede della società, per esse sarà una gara importante per ricominciare e sono consapevoli che bisogna lavorare sempre più per migliorare e che i sacrifici sono tanti, ma il riconoscimento, l’amore e l’emozione che provano quando scendono in pista con l’adrenalina a mille valgono tutte le rinunce che fanno.

Grazie ragazze vi aspettiamo in pista per esultare con voi e dire agli altri atleti che per realizzare un sogno, un traguardo, bisogna volerlo fortemente che le passioni vanno nutrite giorno per giorno e di essere un esempio per tanti piccoli atleti che sognano di diventare come voi, comunque vada sarà un successo.

Prossimo appuntamento con il pattinaggio 27-28 febbraio con il Trofeo Internazionale ROMA 2021.

Carlo Turchetti

ASD Libertas Pilastro ‘92