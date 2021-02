La Viterbese ingrana la terza, Murilo stende la Cavese: finisce 1-0

NewTuscia – VITERBO / La Viterbese vince la terza partita consecutiva, play-off vicinissimi.

La viterbese si appresta a giocare contro la rinata Cavese al Rocchi. La squadra campana viene da 8 punti nelle ultime 4 partite, per cui i ragazzi di Taurino dovranno stare molto attenti, come ha giustamente ricordato il mister nella conferenza stampa pre partita.

Il tecnico ex Bitonto schiera i suoi con la stessa formazione vista a Bari, con una variante: al posto di Bezziccheri c’è Simonelli.

La partita, in avvio è vivace: l’ex di giornata, Elio Calderini è molto attivo e preoccupa non poco il diretto avversario Baschirotto. Ne esce fuori un duello molto acceso sulla fascia destra, duello che vede l’esterno vincitore al nono minuto, con un cross perfetto che per poco Bubas trasforma nella rete del vantaggio. Al quarto d’ora di gioco però è Simonelli a sciupare un’occasione clamorosa: cross dalla sinistra, taglio perfetto del numero 7 ma il piatto è troppo leggero e la palla finisce fuori di poco.

Alla mezz’ora di gioco l’occasione che manda all’aria la Cavese è altrettanto clamorosa: sempre Calderini produce un cross perfetto, la difesa allontana ma sui piedi di Nicolucci, botta al volo e palla fuori di un soffio, il giocatore bianco-blù era completamente solo.

La partita, nei minuti finali del primo tempo diventa anche molto nervosa, complice una gestione scellerata dei cartellini da parte dell’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno, che ammonisce tutto il centrocampo gialloblù. Al riposo si va sul punteggio di 0-0.

Il secondo tempo si apre con una occasione madornale per la Viterbese, ancora Simonelli nelle parti di spiacevole protagonista. L’esterno gialloblù si trova a 0 metri dalla porta ma manda fuori con il portiere ormai battuto.

La Viterbese però è scesa con un altro piglio e si vede: all’ora di gioco Baschirotto fa partire un cross perfetto per Murilo, fino a quel momento quasi inesistente: l’ex Livorno prende l’ascensore saltando alla CR7 e batte Kucich, 1-0 per i gialloblù.

Nel finale di gara non succede più nulla, la Viterbese trionfa e ingrana la terza marcia.