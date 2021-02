La Maury’s Com Cavi Tuscania in casa con la Franco Tigano Palmi

NewTuscia – TUSCANIA – Impegno interno per la Maury’s Com Cavi Tuscania che domani alle 16 scenderà in campo per affrontare la Pallavolo Franco Tigano Palmi nell’incontro valido per la quinta giornata di ritorno della serie A3 Credem Banca. Dopo le due sconfitte rimediate dalle prime della classe, Grottazzolina e Pineto, i ragazzi di Paolo Tofoli hanno l’occasione per riprendere con una convincente vittoria lo straordinario cammino compiuto fino ad allora.

Sul taraflex di Montefiascone troveranno però ad attenderla una Franco Tigano Palmi sicuramente in netta crescita, capace di totalizzare ben 11 degli attuali 15 punti in classifica nelle ultime cinque giornate. I calabresi, che sono terzultimi in classifica, sono andati a vincere, unica squadra finora a farlo, in casa della capolista Galatina.

Rispetto all’andata, con Tuscania che si impose abbastanza agevolmente 0/3, Palmi potrà contare su Giuseppe Boscaini, schiacciatore due stagioni fa a Lagonegro arrivato a fine dicembre, che ha sicuramente dotato di maggiore peso offensivo il sestetto guidato da Antonio Polimeni.

“Domani si torna a giocare in casa contro Palmi -spiega il libero bianco azzurro Domenico Pace-una squadra sicuramente da non sottovalutare, completa in ogni reparto. In settimana abbiamo lavorato bene e siamo carichi e pronti per affrontarla al meglio. Sarà comunque battaglia”.

Probabile formazione dei padroni di casa: Parisi-Laganà in diagonale, Boscaini e Garofalo laterali, Porcello e Remo al centro, Carbone libero.

Si gioca alle 16 agli ordini dei signori Davide Morgillo e Alessandro Somansino.

Diretta Legavolley.tv