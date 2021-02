Dall’1, 2, X del totocalcio alle scommesse sportive online

NewTuscia – Seppure quelle che possono essere considerate le origini storiche delle scommesse sullo sport siano antiche quanto l’uomo, in Italia si deve attendere fino al 1946 per poter trovare un gioco legale legato allo sport. Infatti, fu proprio in quell’anno che si poté assistere alla nascita del mitico Totocalcio. Fino al 1950, le partite proposte erano dodici. Successivamente, quindi, nacque l’epico sogno di poter fare tredici al Totocalcio. Le modalità di gioco, sostanzialmente, erano semplici.

Con il segno 1 si intendeva prevedere la vittoria casalinga, mentre con il 2 si pensava che a vincere fosse la squadra ospite. Invece con il segno X si pronosticava un pareggio.

Seppure 1,2 e X, infondo, sono rimasti segni ancora in uso, con l’avvento di internet, l’intero mondo delle scommesse sportive è stato totalmente rivoluzionato. Infatti, oggi è possibile scommettere online su ogni tipo di disciplina sportiva e su ogni evento mondiale. Non per nulla, in Italia, fino al 1998, era legale solamente giocare la schedina del Totocalcio e scommettere sui cavalli. La possibilità di poter effettuare, in modo legale, le puntate anche online, viene ad essere fornita soltanto dal 31 maggio del 2002.

Oggi di siti su cui poter scommettere online su eventi sportivi di ogni genere e specie, il web ne è davvero colmo. Indiscutibilmente, al di là di quello che può essere il personale background o status sociale, oggigiorno, il web offre una incredibile scelta di siti ove poter fare le proprie scommesse sportive online. Non per nulla, il vasto panorama delle scommesse sportive online comprende dalla finale di Coppa del Mondo di Calcio al Superbowl, dal Tour de France al Campionato di Formula UNO e molto altro ancora.

Anche il progresso tecnico, ha permesso un forte sviluppo delle scommesse sportive. Infatti, se un tempo si doveva andare ad una ricevitoria del Totocalcio per piazzare la propria scommessa, oggi basta collegarsi al web per fare ogni tipo di scommessa sportiva. In altre parole, con lo sviluppo di apposite app di scommesse sportive, adesso è molto più semplice, facile e veloce poter fare la propria scommessa sportiva online. 123 scommesse app, ne è un fulgido esempio.

I fornitori di scommesse online sono in piena espansione. Ma, cosa si dobbiamo attendere nei prossimi anni? Al momento, diversi esperti in materia, sono del parere che il calcolo delle quote di scommessa, da parte di svariati fornitori di scommesse sportive, sia imperfetto e poco dettagliato. Troppo pochi dati vengono elaborati e le quote diventano imprecise.

Ci si aspetta, perciò, che, in futuro, vi siano dati ancora più dettagliati, che, quindi, vadano a riflettere le quote di scommessa in modo ancora più realistico. In futuro, dunque, ci sarà un software per i fornitori di scommesse che include automaticamente tutti i dettagli di un gioco o del giocatore nel calcolo. Il software genererà, perciò, probabilità per possibili output di gioco, che saranno inclusi nella progettazione delle quote. Il software potrà, per questo, anche reagire a possibili cambiamenti. Affinché tale software funzioni, sono necessari incredibili quantità di dati e statistiche.

Spesso, solo le leghe o le squadre hanno accesso a una tale quantità di dati. Tuttavia, questo flusso di dati è particolarmente importante per le scommesse sportive online. È, indubbio, che la crescente digitalizzazione, abbia acquistato una rilevante importanza in ogni aspetto e settore della nostra vita. Ha rivoluzionato, in pratica, la vita di molte persone negli ultimi 30 anni. Non solo la vita professionale è cambiata, ma la digitalizzazione ha avuto, anche, effetti di vasta portata nella vita privata.

Molti, ad esempio, non ricordano nemmeno più neppure che si possono prenotare le proprie vacanze presso una agenzia di viaggi in muratura, che si possono leggere le notizie sui giornali cartacei, per non parlare, poi, dell’invio di lettere o di cartoline.

Anche per quanto riguarda il mondo delle scommesse sportive, sono successe molte cose da quando Internet è entrato in quasi tutte le famiglie. Andando a concludere, dal classico 1,2, X del totocalcio, oggi si è passati alle scommesse sportive online.