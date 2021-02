NewTuscia – BAGNOREGIO – Questa mattina un grosso tronco è caduto su una vettura a Bagnoregio, parcheggiata in via Divino Amore. A bordo dell’auto, fortunatamente non c’era nessuno.

I vigili del fuoco, insieme agli operai, stanno provvedendo a liberare la strada dal pino, nel frattempo il sindaco Luca Profili ha disposto la chiusura del Parco della Rimembranza.