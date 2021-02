Bagnaia protagonista di Linea Verde – domani, 14 febbraio

NewTuscia – VITERBO – Bagnaia protagonista su Linea Verde domani 14 febbraio. Riflettori puntati sul borgo, su Villa Lante e sulle eccellenze legate alla frazione viterbese.L’appuntamento è alle 12,20 su Rai1. Nella puntata di domani, in Viaggio tra la Calabria e la Tuscia, Beppe Convertini, a Bagnaia, parlerà di una collezione di piante grasse davvero unica, insieme al famoso fitoterapeuta Ciro Vestita, per scoprire poi insieme a Ingrid Muccitelli le eccellenze enogastronomiche del luogo, e finire con una birra particolare, resa unica proprio dall’acqua di Bagnaia. Insieme ai due conduttori ci sarà anche il noto critico d’arte Costantino D’orazio. Peppone Calabrese sarà invece in Calabria a raccontare tante altre eccellenze. Due territori piuttosto distanti ma accomunati dalla vocazione alla bellezza e da un elemento naturale importantissimo: l’acqua, sorgente primordiale di vita, spettacolodella natura che diventa elemento culturale e artistico, e risorsa per l’agricoltura e per l’economia. La parte della puntata girata a Bagnaia è stata curata da Daniele Carminati, Yari Selvetella e Paola Pucciatti.