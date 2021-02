Vitorchiano, raccolta differenziata al 79,72% nel 2020

Il Comune: “Confermati gli ottimi risultati già raggiunti nel 2019, grazie ai cittadini”

NewTuscia – VITORCHIANO – Nel 2020 la raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Vitorchiano si è confermata su un valore complessivo di 79,72%, in linea con l’andamento già registrato nel 2019. Mantenuto, quindi, il grande balzo in avanti rispetto al 60% registrato nel 2018. Il dato più significativo riguarda la media settimanale di rifiuto secco e indifferenziato prodotta da ogni cittadino, circa 1,2 kg, che si traduce in un dato consuntivo inferiore ai 63 kg annui di rifiuto secco e indifferenziato pro capite da smaltire in discarica.

“Grazie a tutti i cittadini di Vitorchiano – commenta l’assessore all’ambiente Federico Cruciani – per gli ottimi risultati raggiunti nella raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti nel corso dell’anno passato. Se pensiamo che nel 2011, con la raccolta stradale a cassonetto, si registrava un dato del 27%, i progressi sono assolutamente notevoli. Ovviamente il 2020 risente delle grandi anomalie, in termini di flussi e quantità, dell’impatto dell’emergenza sanitaria, ma i dati raggiunti dimostrano inequivocabilmente la bontà delle pratiche messe in atto da tutta la comunità vitorchianese“.

“Produrre una quantita minore di rifiuto secco e indifferenziato – prosegue il sindaco Ruggero Grassotti – si è rivelata quindi una sfida che tutti i cittadini hanno accettato e vinto. I buoni dati consuntivi, anche nel 2020, evidenziano una vera e propria rivoluzione, condivisa e vinta insieme ai cittadini“.

“Gli obiettivi restano ambiziosi – riprende Cruciani – Innanzitutto tutelare l’ambiente e rispettare le norme vigenti, aumentando sempre di più la frazione differenziata e riducendo al minimo la frazione di rifiuto secco e indifferenziato. Quindi contenere sempre più i costi, bilanciando in particolare quelli di conferimento in discarica, fortemente aumentati negli ultimi anni“.

Il Comune di Vitorchiano auspica inoltre di completare presto l’iter di gara e avviare entro l’estate 2021 la realizzazione della nuova isola ecologica a Vitorchiano, così da rendere ancor più agevole e veloce (e sempre gratuito) lo smaltimento delle altre tipologie di rifiuto (elettrodomestici, ingombranti, materassi, verde ecc.), evitando così al cittadino di doversi recare nella più lontana località Molinella. Inoltre si ricorda l’avvenuta attivazione anche dell’eco-isola per le utenze fluttuanti, sempre utilizzabile dai residenti possessori di immobili e, su richiesta all’ufficio tributi, anche dai residenti che dovessero assentarsi da Vitorchiano per un periodo di tempo limitato. Un utile strumento in più, installato grazie al sostegno della rete di imprese AIR, per permettere a tutti e in ogni circostanza di poter gestire e differenziare al meglio i propri rifiuti domestici.

A supporto dei cittadini e delle attività quotidiane, infine, c’è anche Junker, un’app per smartphone, il cui download è gratuito. L’app permette di riconoscere i rifiuti e aiuta i cittadini a differenziarli al meglio, fornendo informazioni a 360 gradi (basta infatti selezionare “Vitorchiano” per avere a portata di mano tutte le indicazioni sulla gestione del servizio).

COMUNE DI VITORCHIANO