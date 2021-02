Taglio erbe, spazzamento meccanizzato e pulizia caditoie

NewTuscia – VITERBO – Il 15 febbraio in via della Palazzina (da via Cassia nord a piazzale Gramsci), il 16 febbraio in via Piave e in via Pola, il 17 febbraio in via Polidori e in via F.lli Bandiera, il 18 febbraio in via Castel di Fano (dalla chiesa Sacra Famiglia a piazza dei Castelli) e piazza dei Castelli.

Proseguono gli interventi per il taglio delle erbe, per lo spazzamento meccanizzato e per la pulizia delle caditoie in città. A questo proposito il sindaco Giovanni Maria Arena ha emanato la nuova ordinanza con i divieti di sosta nelle zone interessate dai lavori nei prossimi giorni (ord. n. 9 del 10/2/2021), per consentire alla ditta Viterbo Ambiente di provvedere a tali servizi senza la presenza di veicoli parcheggiati.

Il provvedimento prevede il divieto di sosta veicolare con rimozione coattiva dei veicoli – o se necessario l’interruzione o la modifica della circolazione – dalle ore 6,30 alle ore 15, secondo il seguente programma: il 15 febbraio in via della Palazzina (da via Cassia nord a piazzale Gramsci), il 16 febbraio in via Piave e in via Pola, il 17 febbraio in via Polidori e in via F.lli Bandiera, il 18 febbraio in via Castel di Fano (dalla chiesa Sacra Famiglia a piazza dei Castelli) e piazza dei Castelli.