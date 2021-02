Regione Lazio: al via “Zagathon 4 Next Design for Collaborative Ecosystem”

Un laboratorio di innovazione per la realizzazione di prodotti e servizi per piattaforme di lavoro collaborativo. Per candidarsi al percorso formativo realizzato da Lazio Innova in collaborazione con Telsy c’è tempo fino al 19 marzo

NewTuscia – ROMA – La Regione Lazio tramite Lazio Innova e in collaborazione con Telsy, lancia “Zagathon 4 Next – Design for Collaborative Ecosystem“, un laboratorio di micro-innovazione nel corso del quale progettare prodotti e servizi innovativi per piattaforme di lavoro collaborativo.

Si tratta di una iniziativa aperta a laureandi, laureati, diplomati e giovani professionisti con competenze ed interessi nel settore del Product Design, Service Design e Visual Design, oppure con studi in Ingegneria e Informatica.

Il programma prevede la partecipazione, in modalità digitale, a 5 giornate formative tra la fine di marzo e aprile 2021:

· prima giornata di “Education & Contamination”, per prendere conoscenza dei team e delle finalità del laboratorio;

· seconda, terza e quarta giornata di “Collaborative Design”, dedicate alla progettazione e allo sviluppo dei progetti, supportati da esperti e tecnici di settore;

· quinta ed ultima giornata di “Project Presentation”, per la definizione degli elementi di presentazione del progetto.

Nello sviluppo dei progetti i partecipanti, utilizzando approcci di design Collaborativo e user experience, dovranno tenere conto di tre aspetti in particolare:

· Sicurezza e Percezione: le piattaforme attualmente utilizzate tengono conto di diverse metodologie di sicurezza informatica, spesso poco visibili. Risulta sempre più complesso capire quanto i dispositivi utilizzati siano effettivamente protetti. Come rendere tutto ciò percepibile?

· User Engagement: le nuove tecnologie esperienziali permettono di abbattere numerose barriere digitali, creando nuovi scenari di comunicazione. Come migliorare l’interazione tra riunioni online ed eventi digitali?

· Identità digitale: l’utente è ora portato ad interfacciarsi digitalmente con numerose nuove entità. Quali dispositivi possono essere immaginati per gestire in futuro le identità digitali?

È possibile candidarsi singolarmente o come team. Lazio Innova provvederà alla creazione delle squadre, unendo eventualmente le candidature singole ricevute.

Per partecipare c’è tempo fino alle ore 18.00 del 19 marzo 2021 compilando on line un apposito form sul sito lazioinnova.it nella pagina dedicata.

Telsy, azienda del gruppo TIM, da 50 anni si occupa di ideare e realizzare soluzioni dedicate alla sicurezza delle informazioni. Nel corso degli anni la società si è specializzata nella realizzazione di sistemi per la cybersecurity, affermandosi come uno dei punti di riferimento per il comparto di difesa e sicurezza nazionale.

L’offerta di Telsy copre diversi ambiti della sicurezza delle informazioni. Produce soluzioni e tecnologie destinati ad applicazioni sia civili che militari ed è specializzata nella progettazione e realizzazione di applicazioni per la protezione delle informazioni. Inoltre, offre tecnologie ed attività per la cybersecurity, grazie all’esperienza maturata sul campo.