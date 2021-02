Il Motorola Razr viene proposta dalla casa costruttice in versione Android. La particolarità di questo Smartphone è quello di poter essere ripiegato (insieme al suo schermo). Questo consente che, nonostante l’ampio schermo a disposizione (per quello che può essere per uno smartphone) il Motorola Razr può essere facilmente riposto in un taschino della camicia; da ciò deriva la sua estrema portabilità senza svantaggio delle dimensioni.

Il nostro smartphone si presenta confortevole e maneggevole. E’ dotato di un mini touchscreen da 2,5 pollici che consente il funzionamento del Motorola Razr anche se chiuso. Mentre con il display interno tutto aperto si raggiungono dimensioni di 6,2 pollici; quindi uno schermo di tutto rispetto per uno smartphone che riesce ad infilarsi nel taschino.

Altre caratteristiche sono il processore 8Core a 1.8Ghz, la memoria di 128 GB e la fotocamere di 16Mpixel che consente di realizzare con buona qualità anche video in 4k.

GUARDA L’OFFERTA SU AMAZON.IT

FONTE: https://www.miglioriprodottiaconfronto.it/recensione-razr-motorola