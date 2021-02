Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. In scadenza bandi locazione per Kartodromo a Gela e Palacarelli

NewTuscia – CALTANISSETTA – Scadranno rispettivamente il 3 marzo ed il 15 marzo, i bandi di gara per l’affidamento della locazione degli impianti motoristici e sportivi Kartodromo a Gela e Palacarelli a Caltanissetta, di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.

L’Ente proprietario, stante la critica situazione finanziaria delle ex Province ed il continuo pensionamento dei propri dipendenti, ha deciso di affidare la gestione degli impianti, anche per lunghi periodi, ai privati.

E ciò consentirà, secondo la volontà dell’Amministrazione provinciale, la piena fruibilità delle strutture a vantaggio del territorio ed anche l’avvio di vere e proprie attività imprenditoriali nel settore sportivo e ricreativo, specie da parte dei giovani.

I bandi sono aperti a tutti gli operatori economici e cioè alle persone fisiche o giuridiche, agli enti pubblici, agli enti senza personalità giuridica o raggruppamenti di tali soggetti, comprese le associazioni temporanee di imprese e prevedono una durata della locazione di minimo sei anni e massimo cinquanta, durata rapportata all’entità dell’investimento.

Le attività che possono essere esercitate devono risultare conformi alle attuali destinazioni d’uso ed alle finalità che condussero alla costruzione degli impianti e le ulteriori attività che i concorrenti avessero intenzione di esercitare devono comunque essere coerenti e compatibili con il Piano Regolatore Generale dei Comune ove sono ubicate le strutture e devono rispettare tutte le norme applicabili per l’attività che si vuole esercitare ed essere preventivamente autorizzate dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.

Il canone annuo di locazione per il Palacarelli è stabilito in € 23.425,00, mentre per il kartodromo è di € 14.400,00 e per entrambi gli impianti sarà consentito detrarre il 100% delle spese effettivamente sostenute, da recuperare, nelle prime tre annualità di canone e, quindi, la parte non ammortizzata nel corso dei primi tre anni, in rate uguali e costanti dai rimanenti canoni annuali.

In precedenza altre due strutture della ex Provincia sono state affidate ai privati, il Parco di Montelungo alla Cirignotta Immobiliare s.r.l. ed il Palalivatino alla Meic Service s.p.a., entrambe ubicate a Gela.

L’Ufficio di Gabinetto