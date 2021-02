Fdi Regione Lazio: Ptpr blocca l’economia regionale

NewTuscia – ROMA – “

Il PTPR approvato è l’ennesima mossa sbagliata dalla Giunta Zingaretti a danno di cittadini, professionisti e delle imprese del Lazio. Questa versione del Piano è appesantita da un’applicazione rigida e cavillosa dei vincoli e complicherà gli iter di approvazione dei piani urbanistici, creando condizioni sfavorevoli agli investimenti sul territorio laziale sottoposto a regolamentazione paesaggistica.

Invece del rilancio economico si avranno difficoltà nell’edilizia e una minore manutenzione. Ripercussioni negative ci saranno anche per le imprese del comparto turistico balneare e dell’ospitalità, gli agricoltori e i commercianti. Ancora una volta la Regione Lazio non è riuscita a trovare un punto d’incontro con il Ministero, per di più l’approvazione dell’accordo Regione/Ministero imporrà al Consiglio Regionale di modificare la legislazione regionale alla disciplina del PTPR approvato.

Una ulteriore umiliazione dell’Ente Regione al quale sarà preclusa qualsiasi autonomia decisionale. In questo modo è stato anteposto il tornaconto politico agli interessi del mondo del lavoro. Ad oggi, va fatto notare, il Consiglio Regionale non è stato mai interessato nel confronto col MIBACT e l’interlocuzione è stata esclusivamente della Giunta Zingaretti: i risultati si sono visti”

Così in un comunicato del gruppo consiliare Fdi alla Regione Lazio.