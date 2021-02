Divieto di sosta via Ascenzi e via Calabresi (palazzo Poste) a Viterbo fino al 23 febbraio

NewTuscia – VITERBO – Divieto di sosta con rimozione fino al prossimo 23 febbraio in via Ascenzi e in via Calabresi (palazzo Poste).



Il provvedimento, in vigore dallo scorso 8 febbraio, disposto con apposita ordinanza (n. 47 del 3/2/2021 – VII settore), su istanza di una ditta privata, si rende necessario per consentire il posizionamento di una piattaforma aerea per l’installazione di corpi illuminanti sulla facciata del palazzo.