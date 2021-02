Kandao Qoocam 8K: la più piccola digicam al mondo

Tutti gli appassionati di microtecnologia e tutti coloro che vogliono disporre di una telecamera tascabile in grado di offrire altissime prestazioni vedono realizzato il loro sogno con la Kandao Qoocam 8k.

Come ben si capisce dalla denominazione “8k” questa microtelecamera è in grado di realizzare video ad altissima risoluzione. Si realizzano video in 8k a 30fps oppure in 4k a 120fps usufruendo del sensore 1/1.17″ da 20 Megapixel.

Inoltre la Kandao Qoocam 8k consente di fotografare a 360 gradi utilizzando immagini a ben 30 Megapixel in formato JPG o RAW.

Grazie al display integrato possiamo modificare i nostri video o immagini effettuando tagli già da subito attraverso il dispositivo. Un ulteriore editing è possibile anche grazie alla app dedicata.

FONTE: https://www.miglioriprodottiaconfronto.it/kandao-qoocam-8k-la-piu-piccola-digicam-al-mondo/