Rossi-Andrini (Ugl): “Vergognosa assenza assessori e vertici Ama alla commissione trasparenza”

“Oggi si è svolta la commissione trasparenza che doveva discutere dei bilanci di AMA 2017/2018/2019 ancora non approvati, ma evidentemente per la Giunta Raggi non si tratta di una questione di grande rilevanza vista l’assenza dell’ Assessore al Bilancio e al coordinamento strategico delle Partecipate Lemmetti e dell’Assessora ai Rifiuti Ziantoni, una diserzione che dimostra la totale inadeguatezza di questa Giunta alla gestione della questione AMA che tra avvicendamenti al vertice e mancanza di pianificazione non approva i bilanci dal 2018, uno schiaffo al decoro della Capitale e ai cittadini onesti che pagano la TARI”

Così Ermenegildo Rossi Segretario UGL di Roma e Provincia, a cui fa eco Stefano Andrini Segretario Nazionale UGL Partecipate e Servizi Ambientali:

“È vergognoso come vertici di AMA e il collegio sindacale non si siano presentati alla commissione trasparenza, la mancata approvazione dei bilanci è un fardello che si trascina da anni la cui risoluzione dovrebbe essere tra le priorità dell’azienda che ad oggi ha fatto ben pochi passi avanti, tutto questo e la mancanza di un piano industriale rischiano di gettare AMA nel baratro, con conseguenti incertezze per il futuro dei lavoratori e carenze nel servizio reso ai Cittadini”.