Recuperi serie D: i risultati

NewTuscia – VITERBO – Ieri si sono disputati alcuni recuperi.

Girone E: nel girone della Flaminia si sono giocati 4 recuperi. Ok la nuova capolista Trastevere (31 punti) che sul suo campo batte di misura 1-0 il Foligno (19), rete di Crescenzo.

Ok il Montevarchi (29 punti) che sbanca 1-0 il campo del Follonica Gavorrano (22) e agguanta la seconda posizione in coabitazione con il Cannara. Decisiva la rete di Giustarini nella ripresa. Ok sul suo campo il Trestina (27) che liquida con il più classico dei punteggi 2-0 il Grassina (11) in rete Della Spoletina nel primo tempo e khribech nella ripresa. Infine 0-0 tra Montespaccato Savoia (14) ed il Triferno Lerchi (26).

Girone G: nel girone g l’ unico recupero è stato quello tra Insieme Formia (23) e Monterosi (27) terminato 0-0. Dopo un mese di assenza gli uomini di D’ Antoni ritornano a giocare una gara. Gara giocata bene dagli ospiti che colpiscono anche una traversa con Capdoglio e creano molte occasioni. Buon punto conquistato, dunque, in una trasferta complicata come quella di Formia. Buono il debutto Precious Amayah classe 2000.